TSK, İdlib sınırını ‘tehlikeli bölge’ ilan etti

Musa Özuğurlu, Twitter adresinden “Gelişmeler endişe verici. İdlib ile sınırı olan iller askeri ve gazeteci ve siviller için tehlikeli bölge ilan edildi” dedi.TSK’nin Haseke’nin kuzeyindeki Tel Temir’deki askerî noktayı boşalttığını da duyuran Özuğurlu, “Görgü tanıkları birliğin ‘daha güvenli’ olan Rasulayn’a çekildiğini aktarıyor” diye yazdı.





Rusya uzmanı Dr. Kerim Has da bölgedeki gelişmelere ilişkin “Türkiye değil, Ankara, kendi siyasi hırsları uğruna, Türk askerini Suriye ordusuyla savaşmaya sürükleyerek, Rusya’nın, Rejimin arkasında durmayacağını, Kürtlerle işbirliğini derinleştirmeyeceğini, beklettiği dosyaları açmayacağını düşünüyorsa zannımca, fena yanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.



