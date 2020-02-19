Samanyolu Haber /Dünya / TSK, İdlib sınırını ‘tehlikeli bölge’ ilan etti /19 Şubat 2020 20:49

TSK, İdlib sınırını ‘tehlikeli bölge’ ilan etti

Gazeteci Musa Özuğurlu, Suriye ordusunun hızla ilerlediği ve Türk gözlem noktalarının kuşatılmaya başlandığı İdlib’de TSK’nin sınır illerini “tehlikeli bölge” olarak ilan ettiğini duyurdu.

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Musa Özuğurlu, Twitter adresinden “Gelişmeler endişe verici. İdlib ile sınırı olan iller askeri ve gazeteci ve siviller için tehlikeli bölge ilan edildi” dedi.TSK’nin Haseke’nin kuzeyindeki Tel Temir’deki askerî noktayı boşalttığını da duyuran Özuğurlu, “Görgü tanıkları birliğin ‘daha güvenli’ olan Rasulayn’a çekildiğini aktarıyor” diye yazdı.

Rusya uzmanı Dr. Kerim Has da bölgedeki gelişmelere ilişkin “Türkiye değil, Ankara, kendi siyasi hırsları uğruna, Türk askerini Suriye ordusuyla savaşmaya sürükleyerek, Rusya’nın, Rejimin arkasında durmayacağını, Kürtlerle işbirliğini derinleştirmeyeceğini, beklettiği dosyaları açmayacağını düşünüyorsa zannımca, fena yanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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