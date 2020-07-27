Samanyolu Haber /Gündem / TSK kime mesaj verdi? /27 Temmuz 2020 13:24

TSK kime mesaj verdi?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) millî bayram olmadığı hâlde Anıtkabir'den fotoğraf paylaşması "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması esnasında Atatürk'ü telin eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mesaj" diye yorumlandı.

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Sadece millî bayramlarda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dair mesaj yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez teamülün dışına çıkarak Atatürk'ün medfun bulunduğu Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. 

TSK'nın mesajı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı 24 Temmuz Cuma günü cuma hutbesinin akabinden geldi.

YORUMSUZ VE TEK FOTOĞRAFLI MESAJ

En son Atatürk'e dair 7 ay önce mesaj yayımlayan TSK'nın resmi Instagram hesabından Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşıldı. Paylaşımda, #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.

Söz konusu fotoğraf TSK'nın Twitter ve Facebook hesabından paylaşılmadı.

Ayasofya'da kılınan cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbede, "Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar." ifadeleri ile Atatürk'ü lanetlemişti.
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