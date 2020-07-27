TSK kime mesaj verdi?

Sadece millî bayramlarda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dair mesaj yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez teamülün dışına çıkarak Atatürk'ün medfun bulunduğu Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı.





TSK'nın mesajı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı 24 Temmuz Cuma günü cuma hutbesinin akabinden geldi.







YORUMSUZ VE TEK FOTOĞRAFLI MESAJ





En son Atatürk'e dair 7 ay önce mesaj yayımlayan TSK'nın resmi Instagram hesabından Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşıldı. Paylaşımda, #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.





Söz konusu fotoğraf TSK'nın Twitter ve Facebook hesabından paylaşılmadı.







Ayasofya'da kılınan cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbede, "Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar." ifadeleri ile Atatürk'ü lanetlemişti.