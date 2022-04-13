TSK mensupları ve ihraç askeri öğrencilere 'ankesör' operasyonu: 36 kişiye gözaltı kararı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında halen aktif görevde olanların da bulundu 36 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Askerlere, ankesörlü telefondan aranma suçlaması yöneltildiği belirtildi.







20’Sİ ESKİ ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesör veya büfelerdeki sabit hatlardan arandıkları gerekçesiyle TSK mensupları hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, 1 meslekten ihraç astsubay, 1 muvazzaf yüzbaşı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 memur, 1 emekli binbaşı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2 muvazzaf astsubay, 1 aktif memur, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 meslekten ihraç yüzbaşı, 1 emekli albay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında aktif 1 memur, 2 muvazzaf uzman çavuş, 2 emekli meslekten ihraç edilmiş astsubay ve 20 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





SAHUR VAKTİ OPERASYON YAPILDI

TSK mensuplarına yönelik başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 10 ilde sahur vakti operasyon düzenlendi. Bu kişilerden 21’i gözaltına alındı.