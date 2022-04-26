Samanyolu Haber /Gündem / TSK mensuplarına sahur vakti operasyon: Askeri öğrencilerin de olduğu 53 kişiye gözaltı /26 Nisan 2022 12:10

TSK mensuplarına sahur vakti operasyon: Askeri öğrencilerin de olduğu 53 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde Jandarma, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri mensubu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesörlü telefondan aranmakla suçlanan TSK mensupları arasında 28 ihraç askeri okul öğrencisi de bulunuyor.

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Ankesör soruşturması kapsamında, aralarında halen görevde olan askerlerin de olduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul başta olmak üzere 16 ilde sahur vakti düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla başlatılan ankesör soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında ankesör, büfe gibi sabit hatlardan arandıkları iddiasıyla Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 4 kapatılan askeri okul öğrencisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ihraç edilen 1 astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ve görevde olan 3 astsubay, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 kapatılan askeri okul Öğrencisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 2 sivil olmak üzere toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 16 farklı ilde 53 kişinin yakalanması için sahur vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.
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