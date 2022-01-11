TSK personeline 40 ilde cadı avı operasyonu! 133 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 20. aşaması) kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi.





Ankesör ve itirafçı ifadelerine dayandırılarak haklarında gözaltı kararı verilen 185 kişinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü veİzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı operasyon yapıldı.

3'ü Albay, 2'si Yarbay, 7'si Binbaşı, 4'ü Yüzbaşı, 19'u Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 53'ü Astsubay, 10'u Uzman Çavuş rütbesinde; 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker şahıs ile 84'ü '15 Temmuz SÖZDE' darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 kişiden 113'ü yakalanıp gözaltına alındı.







Diğer kişilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

TSK'daki muvazzaf ve sivil personele yönelik İzmir merkezli 40 ilde yapılan operasyonda, aralarında albay, yarbay, binbaşı, teğmen ve astsubayların yanı sıra 15 temmuz 'SÖZDE' darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri öğrencilerin de bulunduğu 185 kişiden 133'ü gözaltına alındı.