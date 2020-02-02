Samanyolu Haber /Gündem / TSK, Suriye ordusunu engellemeye çalışıyor /02 Şubat 2020 18:25

TSK, Suriye ordusunu engellemeye çalışıyor

Suriye ordusunun havadan ve karadan Rusya desteğiyle İdlib'de başlattığı askerî operasyon sürüyor. Esad’a bağlı ordunun kritik önemdeki Serakib kasabasına doğru ilerleyişi hızla devam ederken, TSK’nin Suriye ordusunu engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

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Almasdarnews’in haberine göre Suriye ordusunun İdlib ve Halep’teki büyük çaplı ilerleyişi sürerken, bugün 200’den fazla Türk askerî araç Suriye'nin kuzeybatısına girdi.

Hama’ya yakın bir askerî kaynağın aktarımına göre Türk ordusu, Suriye Ordusunun halihazırda ilerlediği cephe hatları da dahil takviye kuvvetlerin birçoğunu İdlib Valiliği’nde konuşlandırdı.

Kaynağın aktarımına göre Türk ordusu, Suriye ordusunun hem Lazkiye-Halep Otoyolu (M-4) hem de Halep-Şam Otoyolu (M-5) boyunca yer alan kavşak noktası Serakib'e yönelik mevcut baskısını engellemeye çalışıyor.

Serakib, İdlib kent merkezine sadece 20 km uzaklıkta yer alıyor. Suriye ordusunun Serakib’e ele geçirmesi durumunda Esad yönetimi, 2011'den beri ilk kez Halep-Şam yolu üzerinde tam kontrole sahip olacak.
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