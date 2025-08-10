Samanyolu Haber /Gündem / TSK, Suriye'de operasyona mı gönderilecek: Yandaş medyadan flaş iddia! /10 Ağustos 2025 10:25

TSK, Suriye'de operasyona mı gönderilecek: Yandaş medyadan flaş iddia!

Suriye'de, PKK'nın çatı örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegresi tartışmaları devam ederken Türkiye'nin entegre sağlanmaz ise askeri operasyonları gündeme getirebileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

PKK'nın Suriye'deki çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegre edilip edilmeyeceği merak konusu.

SDG lideri Mazlum Abdi ve HTŞ lideri, Suriye'de geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şera (Colani) SDG'nin yeni yönetime entegre olması konusunda 10 Mart tarihinde bir anlaşma sağlamıştı.

SDG'nin Suriye ordusuna entegre olup olmayacağı tartışmaları devam ederken iktidara yakın kimliği ile bilinen Türkiye gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı.

OPERASYON GÜNDEME GELEBİLİR
Haberde, Türkiye'nin Suriye'de SDG'ye bir askeri operasyon düzenleyebileceği gündemine yer verildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Ankara ve Şam'ın Suriye'deki terör yapılanmaları konusunda ortak hareket ettiği belirtildi.

Eylül ayında SDG'ye entegre için verilen sürenin dolacağı ve somut adımlar atılmadığı taktirde verilen sürenin yıl sonuna esnetilmesinin de ihtimaller arasında olduğu öne sürüldü.

Süreç içerisinde entegrasyon sağlanmazsa Türkiye'nin de destek vereceği askeri operasyonların gündeme gelebileceği iddia edildi. 
