TSK ve Emniyet için kamuflaj ve üniforma üreten firmanın aracında 210 kilo uyuşturucu yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kamuflaj, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ise üniforma üreten İstanbul merkezli Bin Group Holding’e ait araçta 210 kilogram uyuşturucu yakalandı.



Eski öğretmen olan Vedat B.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bin Group bünyesindeki firmalardan Binsu İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne kayıtlı 34 EA 8446 plakalı Ford Transit marka araçta, 29 Kasım 2020'de uyuşturucu yakalandığı hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı.



MA'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, şirkete kayıtlı 34 EA 8446 plakalı araç sürücüsü Cihan A., uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı bulunan Yunus Y. ve Mehmet Emin G.'nin kuryelik teklifini kabul etti. Holdingin bünyesindeki bir diğer şirket olan Binler Tekstil'in Bingöl'deki fabrikasında üretilen kumaşları Diyarbakır'a getireceği 29 Kasım günü şoför Cihan A.’ya taşınacak uyuşturucu maddenin fotoğraflarını Whatsapp'tan yollayan Yunus Y., paketlenmiş haldeki uyuşturucu maddeyi dedesinin Lice’ye bağlı Duru köyü Kavacık mezrasındaki evinde suça sürüklenen kardeşi Muhammed Y.'den teslim almasını istedi.



POLİS TAKİBE ALDI



Köye giden Cihan A., Muhammed Y.'nin parmak izi bırakmamak için eldivenle araca yüklediği uyuşturucuyu teslim alıp yola çıktı. Uyuşturucu taşınacağı istihbaratı alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden aracı takibe aldı. Takip edildiğinden habersiz olan Cihan A., Lice-Silvan ve Diyarbakır yol ayrımında onu bekleyen Yunus Y.'yi araca aldı. Biraz ilerde de Mehmet Emin G.'yi alarak tali yoldan Diyarbakır'a varmak üzere yola çıktı. Yolun 500 metre ileride polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 210 kilogram uyuşturucu bulundu.



İFADELER



Yapılan sorgusunda Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanan Cihan A., Binsu İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nde şoför olarak çalıştığını, daha önce Bingöl’den Diyarbakır’a malzeme taşırken yol kenarında sebze satan Yunus Y. ile tanıştığını ve yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle Yunus Y.'nin kuryelik teklifini kabul ettiğini anlattı. Yunus Y. ise yöneltilen suçlamayı reddederek, Cihan A.’yı yolculuk yaptığı sırada kendisinden alışveriş yapmasından dolayı tanıdığını öne sürdü.



O gün de kardeşi Muhammed. Y.'nin kendisine ayva ve zeytin yaprağı göndermesi için Cihan A.’yı dedesinin evine yönlendirdiğini savunan Yunus Y., bu eşyaları almak için üçyol kavşağına gittiğini, araçta el bulunan ayva ve zeytin yaprağının da kendisini doğruladığını beyan etti.



Sorgusunda, Cihan A. ile Yunus Y.'yi tanımadığını iddia eden Mehmet Emin G. de, tarım işiyle uğraştığını ve malzeme almak için o gün üçyola gittiğini, otostop çekerek söz konusu aracı durdurduğunu, bindikten sonra ise polislerce durdurulan araçta diğerleriyle birlikte gözaltına alındıklarını dile getirdi.



FİRMA SAHİBİ 'ALAKAM YOK' DEDİ



Olaya dair ifadesine başvurulan Vedat B. ise, Bingöl'de faaliyet gösteren Binsu Ticaret'in eşi Yıldız B. adına kayıtlı olduğunu, vekalet sahibi olarak firmanın işleriyle kendisinin ilgilendiğini belirtti. Firmanın asker ve polis kıyafeti ürettiğini aktaran Vedat B., şoför Cihan A.'nin kendi kayıtlarına göre 30 Kasım 2020'de Van'ın Gevaş ilçesine gitmesi gerekirken 29 Kasım’da kendi bilgileri dışında Bingöl'den çıkış yaptığını anlattı. Vedat B. araçta uyuşturucu ele geçirildiğini şoför Cihan A.'nın eşinden öğrendiğini, kendisinin ve şirketinin olayla alakasının olmadığını dile getirdi.



Hazırlanan iddianamede, iştirak halinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ile suçlanan Yunus Y., Cihan A. ve Mehmet Emin G.’nin 10 yıldan az olmamak üzere ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Suça sürüklenen çocuk Muhammed Y.'nin dosyası ise ayrıldı.