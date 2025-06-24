Samanyolu Haber /Gündem / TSK ve Emniyet'e nefret operasyonu: Çoğu görevde 197 kişiye gözaltı /24 Haziran 2025 09:20

TSK ve Emniyet'e nefret operasyonu: Çoğu görevde 197 kişiye gözaltı

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen hukuksuz soruşturmada, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi. Öte yandan 14 ilde emniyete yönelik düzenlenen nefret operasyonunda, 16'sı aktif emniyet personeli 21 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken peş peşe düzenlenen nefret operasyonları dikkatleri çekti. 

TSK PERSONELİ HEDEFTE
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen hukuksuz soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hedef alındı ve 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

EMNİYET'E DE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hukuksuz soruşturma kapsamında ise Emniyet personeli hedefteydi. 

Polis ekiplerince; İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sivil gözaltına alındı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TSK ve Emniyet'e nefret operasyonu: Çoğu görevde 197... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:03