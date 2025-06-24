TSK ve Emniyet'e nefret operasyonu: Çoğu görevde 197 kişiye gözaltı

15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken peş peşe düzenlenen nefret operasyonları dikkatleri çekti.
TSK PERSONELİ HEDEFTE
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen hukuksuz soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hedef alındı ve 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.
EMNİYET'E DE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hukuksuz soruşturma kapsamında ise Emniyet personeli hedefteydi.
Polis ekiplerince; İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sivil gözaltına alındı.