Samanyolu Haber /Gündem / TSK’ya yine ‘ankesör’ kumpası! 73 gözaltı /08 Ocak 2022 13:16

TSK’ya yine ‘ankesör’ kumpası! 73 gözaltı

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda cemaatle irtibatlı oldukları öne sürülen aralarında muvazzaf askerler ve eski askeri okul öğrencilerinin de olduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Yaptığı hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine hukuksuz bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan iletişim kurduğu ileri sürülen aralarında görevde bulunan askerler ve eski askeri okul öğrencilerinin de olduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 53 kişinin eski askeri olduğu belirtilirken haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişinin dağılımı şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 Üsteğmen (muvazzaf), 2 Astsubay (muvazzaf), 1 üsteğmen (İhraç), 1 Teğmen (İhraç), 1 Astsubay (İhraç), 1 Astsubay (emekli), Jandarma Genel Komutanlığı 1 Üsteğmen ( muvazzaf ), 1 Uzman Çavuş ( muvazzaf ), 1 Uzman Çavuş ( İhraç ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Yüzbaşı( muvazzaf ), 2 astsubay ( muvazzaf ), 1 Yarbay ( İhraç ), 1 Yüzbaşı ( İhraç), 2 Astsubay ( İhraç), 1 Uzman Onbaşı ( İhraç),1 sözleşmeli er ( İhraç ), 1 Uzman Çavuş ( Emekli ).
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