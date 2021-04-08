Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da başörtüsüne Danıştay'dan da vize çıktı /08 Nisan 2021 08:47

TSK'da başörtüsüne Danıştay'dan da vize çıktı

Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü serbestliğine izin veren kararın iptal edilmesi talebini reddetti. Danıştay, başörtüsü için “gündelik yaşamın bir parçası, laikliğe aykırı değil” kararı verdi

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DW Türkçe’nin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı 2017’de TSK kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikle kadın subay, astsubay ve askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine başörtüsü takabilecekleri belirtildi. Halkın Kurtuluş Partisi ise değişikliği laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a taşıdı. 
 
Danıştay 2. Dairesi, TSK’da başörtüsü serbestliğine izin veren yönetmeliğin iptalini oyçokluğuyla reddetti. Kararda başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekildi ve laiklik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.

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