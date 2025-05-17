TSK'da büyük değişim: Cumhurbaşkanı'na teğmen ve albayları ordudan atma yetkisi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AKP'nin Meclis Başkanlığı'na bugün sunduğu kanun teklifinde yer alan teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayların Cumhurbaşkanı kararıyla ordudan atılabilmesine ilişkin maddeye tepki gösterdi. Genç, "Kısa bir süre önce 5 teğmenimiz ordudan atıldı, ‘Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz’ dedikleri için. Yine aynı şeyin olmayacağını kim garanti edebilir? Şanlı Türk ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran bu orduya yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu. Yol yakınken bu yasayı geri çekin" dedi.



AKP bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarını yeniden düzenleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifin dördüncü maddesi, Cumhurbaşkanınca teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subaylardan uygun görülenler hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanınca ayırma kararının verilebilmesini öngörüyor.



CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de yaptığı açıklamayla teklifin dördüncü maddesine tepki gösterdi. Teklifin geri çekilmesini talep eden Genç'in yaptığı açıklama şöyle:



"Bugün yine AK Parti bir torba yasa gönderdi Meclis’e. Geçtiğimiz yıl AYM’nin iptal ettiği bir kanunu bize yeniden dayatıyorlar. Teğmenlikle albaylıklar arasındaki herhangi bir askeri Cumhurbaşkanı kararıyla ordudan ihraç edebiliyorlar.



-Geçtiğimiz yıl da biz bunlara eleştirimizi getirmiştik, Anayasa Mahkemesi de buna karşı çıkmıştı. Bir Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında olamaz bir teğmenle albay arasındaki şanlı Türk askerinin pozisyonu.



-Bildiğiniz gibi daha kısa bir süre önce 5 teğmenimiz ordudan atıldı, ‘Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz’ dedikleri için. Yine aynı şeyin olmayacağını kim garanti edebilir? Şanlı Türk ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran bu orduya yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu. Yol yakınken bu yasayı geri çekin.



TORBA KANUNDAKİ İLGİLİ MADDE



MADDE 4- 703 sayılı KHK ile maddede yapılan değişiklik, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiği gerekçesiyle Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırı bulunarak AYM'nin 07.12.2023 tarih, 2018/117 E. 2023/212 K. sayılı kararıyla iptal edilmiştir.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin temelini oluşturan müesses disiplin temini, her türlü tehlikeye karşı mücadele kabiliyetinin sağlanmasında en büyük etkendir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat etkinliğini akamete uğratabilecek vahim disiplinsizlik olaylarına karşı hızlı ve etkili sonuçların alınmasına yönelik tedbirlere başvurulması zaruridir.



Maddeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve güvenirliliğinin korunması amacıyla Cumhurbaşkanınca teğmen-albay rütbesinde bulunan subaylardan uygun görülenler hakkında ayırma kararının verilebilmesi amaçlanmaktadır.