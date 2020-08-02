Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da büyük tasfiye! /02 Ağustos 2020 08:45

TSK'da büyük tasfiye!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Yükse Askeri Şura (YAŞ) kararlarına göre 600 civarında albay ya da kurmay albay emekli edildi.

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2020 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) 600 civarında albayın emekliye sevk edildiği ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kurmay subay sayısı büyük ölçüde azaldı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Şura'da aralarında kurmayların da bulunduğu 600 albay emekliye sevk edildi. 

Son yıllarda albayların en çok emekliye sevk edildiği şura sonucu, kurmay albay sayısında önemli azalma oldu.

TSK'da albaylar daha önce 31 yıl görev yaparken, bu süre 29 yıla indirildi. 29 yılını dolduranlar arasından, istenilenlerle çalışılmaya devam edilirken “İhtiyaç olmadığı” gerekçesiyle diğer albaylar emekliye sevk edilebiliyor.

KURMAY SUBAY SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ

TSK'daki gelişmeleri yakından izleyen emekli bazı askerler, Sözcü'nün sorusu üzerine TSK'da kurmay subayın yok denecek kadar azaldığına dikkati çekti. 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra yüzlerce kurmay albayın ilişiği kesildiği için TSK'da kurmay subay sayısı da azaldı.

Sayının azalmasına rağmen kurmay albayların re'sen emekliye sevk edilmeleri "Erdoğan'ın büyük tasfiyesi" diye yorumlandı. YAŞ'ta 294 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.
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Erdoğan, eski Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Zekai Aksallı ile Orgeneral İsmail Metin Temel'i (sağda) de emekliliğe sevk etmişti. 
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