Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu /20 Eylül 2021 10:15

TSK'da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Şu günlerde üç generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin" yazmıştı

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün işaret ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istifa edip emekliliklerini isteyen üç generalin isimleri belli oldu.

Suriye'de görev yapan Tuğgeneral Metin Eştürk, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı'nın istifalarına işaret eden Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Şu günlerde üç generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin. Genelkurmay bunları kabul etmeyebilir, bu nedenle isimlerini de yazmıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan bu istifaların ardından, biri Barış Pınarı Harekâtı komutanlarından olmak üzere, üç general daha görevlerinden istifa ve emeklilik için dilekçe verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; gilekçe veren generallerin adları ve görevleri şöyle:

Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümgeneral Hakan Öztekin

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt.

TIKLAYIN - Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Üç generalin istifa dilekçesi verdiğini öğrendim

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