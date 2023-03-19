TSK'da işkence skandalı: Hatay'da üç asker, 'insan öldürme' suçlamasıyla tutuklandı

Suriye’den 11 Mart’ta sınırdan geçerek Hatay’a giren 8 Suriyeli hudut karakolunda darpedildi, ikisi vefat etti, ikisi yoğun bakımda.







Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, olayı takip eden avukatın verdiği bilgiye göre, Suriyelileri darbeden jandarma görevlileri hakkında Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca 'insan öldürme' suçlamasıyla soruşturma açıldı.





Verdikleri ifadenin ardından iki teğmen ve bir üst teğmen rütbeli askeri personel tutuklandı. İfade veren askerlerden üçü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Hudut karakolunda görevli askerlerden biri ifadesinde, araca bindirilip karakola götürülen Suriyelilerin, araçta darpedildiğine dair seslerini bizzat duyduğunu söyledi.







Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında gizlilik kararı verdi. Ancak savcılığı ziyaret eden avukatlara, kısıtlamaya ilişkin karar tebliğ edilmedi.





DARBEDİLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK

Darbedilen Suriyeliler, sınırdan geri itildi. Mağdurlardan ikisinin 17 yaşında, birin de 50 yaşlarında olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda olanlar, Suriye’deki bir hastanede tedavi altında. Şikayetçi olan Suriyeliler ifadelerinde, ağır işkence gördüklerini, iki kişinin işkencede öldüğünü, kendilerine mazot içirildiğini anlattı.