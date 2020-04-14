Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da koronavirüs engeli /14 Nisan 2020 19:13

TSK'da koronavirüs engeli

Milli Savunma Bakanlığı'nda koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin yapılan toplantıda, Nisan ayında askere alımların ertelenmesi, Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların da hizmet süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin kanaat oluştuğu ve buna ilişkin teklifin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı açıklandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında askere alınacağını, 66 bin askerin de terhis edileceğini, bu görev değişiminin de en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacağını söyledi. 

Askerlerin ailesi ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 bine ulaşabileceğine dikkat çeken Akar, "Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem TSK için hem de aileler ve toplum için büyük tehlike ve risk demektir" şeklinde konuştu. 

Akar, ertelemeye yönelik kanaatin bir ay sonra yeniden değerlendirilmesinin de uygun görüldüğünü kaydetti.

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