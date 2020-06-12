Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da koronavirüs paniği /12 Haziran 2020 19:53

TSK'da koronavirüs paniği

Hatay'da katıldığı bir törenden konuşan Vali Rahmi Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib görev yapan 140 asker ve poliste de korona virüse rastlandığını açıkladı.

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Arsuz Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesi temel atma töreninde konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Afrin'de 120 polisimizde, İdlib Hava Taburumuzda ise 20 askerimizde pozitif vaka çıktı." ifadelerini kullandı.

Vali Doğan, bugün itibarıyla Hatay’da koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısının 320 olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"Hatay’ın nüfusuna bakıldığında tahminimi söylüyorum, en başarılı illerin başında geliyoruz. Ayrıca, Afrin ve İdlib'te sivil vatandaşların hiçbirisinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye’den oraya görev yapmaya giden polislerimiz, askerlerimizin vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Afrin'de 120 polisimizde, İdlib Hava Taburumuzda ise 20 askerimizde pozitif vaka çıktı." 

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