TSK'da rütbe bekleme sürelerini de Erdoğan belirleyecek!

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisi de dâhil olmak üzere çeşitli düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.





Muhalefet partileri, teklifin ordu disiplini, üniversite özerkliği ve kamu çalışanlarının sendikal haklarına zarar vereceğini söyledi.





"KİMLERİN ÖNÜNÜ AÇMA NİYETİNDESİNİZ"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, TSK ile ilgili düzenlemeye sert tepki gösterdi:





"TSK'ya ilişkin madde bizim ordumuzun genetiğiyle oynayan bir madde. Yüzlerce yıllık ordu geleneğimize aykırı bir madde. Bu bir devre ile diğer devre arasında zaman bakımından adaletsizlikler ve kayırma duygusu yaratacak bir madde. Bu bekleme süreleri belli bir tecrübeyle oluşturulmuş. Hep belli bir bilgi ve birikimi gerektiren konular. Ama bu maddeyle cumhurbaşkanı isterse bir grubu atlatarak ilerletecek bir grubu da süresiz şekilde bekletebilecek. Bu başlı başına liyakatsizlik. Bilgi ve tecrübenin hiçe sayıldığı tamamen adam kayırmacı bir yaklaşımla düzenlenmiş. Bu düzenleme bize Genelkurmay Başkanının yaşını uzatma düzenlemesini hatırlatıyor. O zaman da karşı çıktık, 'kimin için çıkarıyorsunuz' dedik. 'Kimse için yapmıyoruz genel ihtiyaç' denildi. Sonra ortaya çıktı ki bu tamamen Yaşar Güler'in süresini uzatmak için yapılmış. Şimdi yine soruyoruz; bu düzenlemeyle kimin veya kimlerin önünü açma niyetindesiniz, derdiniz nedir?"





"KEYFİLİK VAR"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin sınırlandırılmamasını eleştirdi:





"TSK'ya ilişkin değiştirilen maddelerde bir keyfilik var. Cumhurbaşkanına süresiz bir şekilde uzatma ya da kısaltma yetkisi veriliyor. Bu anayasaya çok net bir şekilde aykırı, TSK'nın geleneklerine aykırı. Bu, orduyu siyasallaştırmaktan başka bir işe yaramayacak."





"DARBECİDEN DAHA DARBECİSİNİZ"

Usta, YÖK üyelerinin atama şekline dair de şu ifadeleri kullandı:





"Bize getirdikleri maddede 14 tanesini cumhurbaşkanı atıyor, 7 tanesini üniversiteler arası kurul atıyor ama kurulun bütün üyelerini de cumhurbaşkanı belirliyor. O zaman şunu sormak lazım; siz bu kafayla mı darbe anayasasından sivil anayasaya geçeceksiniz? Siz darbecilerden daha fazla darbecisiniz. Darbecilerden daha otoritersiniz, antidemokratiksiniz."







