Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da 'tecrübeli personel sıkıntısı' had safhada: Erdoğan'a yeni yetki verildi /10 Temmuz 2025 09:44

TSK'da 'tecrübeli personel sıkıntısı' had safhada: Erdoğan'a yeni yetki verildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edİlen yeni yasaya göre, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik yetki ise Cumhurbaşkanı'na verilecek. Düzenlemenin gerekçesi olarak TSK'da yeterli düzeyde tecrübeli personel olmaması gösteriliyor.

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Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Artık korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlayan muharip sınıfı general veya amiral olmak koşulu aranacak.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 60 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek koşuluyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.

AMİRAL SAYISI 75'E KADAR ARTIRILABİLECEK
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı 75'e kadar artırılabilecek.

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi de 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Artık Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini yükseltme kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait.
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