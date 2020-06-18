TSK'da uyuşturucu sevkiyatı itirafları

İktidar basınının “PKK’nin finans kaynağına operasyon” başlığıyla servis ettiği operasyonun iddianamesi, Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.







“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “zimmet” suçlarından tutuklu olan dört asker ile tutuksuz yargılanan iki mahalle muhtarının 10 ile 27 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları istendi.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre iddianamede, tanık beyanları ve tutuklanan askerin itirafları, askerlerin hesap hareketleri, iletişim tespitleri, devletin el koyarak depoya koyduğu esrarın askerlerce nasıl piyasaya sürüldüğünü ve narkotik operasyonları öncesinde uyuşturucu tacirleri ve askerler arasındaki ilişkilere dair bilgiler yer alıyor.





Soruşturmada “Y” ve “X” rumuzlu iki muhbirin verdiği ifadelerde, sanık olan askerlerin Lice İlçe J.K.lığı yerleşkesinde bulunan adli emanet deposundaki uyuşturucu maddeleri yine aynı aracılar vasıtasıyla sattıkları şeklinde beyanda bulundu. Bu beyanlar üzerine uyuşturucu ticareti yapan, emanetteki esrarı zimmetine geçirdiği belirtilen 1’i karakol komutanı ve 3 asker ile esrar imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen A.Y ve N.İ. takibe alındı. Sanık uzman çavuş Ferhat Ö’nün uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yönünde ihbarı alınması üzerine 26 Kasım 2019’da Mermer Karakolu’nda durdurulan aracında yapılan aramada aracın arka bagajındaki sırt çantası içinde 8 kilo 660 gram esrar bulundu. Aynı günü yapılan operasyonda diğer şüpheli askerlerde gözaltına alındı.





Sanık Ferhat Ö., kollukta verdiği ifadesinde etkinlik pişmanlıktan yaralanmak istediğini belirterek, bu nedenle yaptığı uyuşturucu ticareti ile ilgili samimi itiraflarda bulanacağını söyledi. Araçta bulunan uyuşturucuyu Lice ilçe Jandarma Komutanlığındaki adli emanet deposundan aldığını ve Diyarbakır Merkezinde ikamet eden İbrahim adlı şahsa satmak için anlaştığını belirten Ferhat Ö. bu anlaşmadan Uzman Çavuş Kemal T. ve depo sorumlusu Osman T’nin bilgisinin olduğunu ifade etti. İfadesinin devamında içinde bulundukları uyuşturucu trafiğini anlatan Ferhat Ö., “Lice İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Hakan K. ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Ferhat Ö. “Bu uyuşturucu maddeler Lice ilçe Jandarma Komutanlığına tartım ve adli tahkikat için getirilmişti. Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Hakan K. getirilen bu esrar maddelerinin sayım ve tartım işlemi bitip adli emanet deposuna götürülürken, içerisinden yaklaşık 5 kg toz esrar maddesini aldığını bana söyledi. Bu esrar maddesini daha önceden bağlantı kurduğu Lice ilçesi Tepe Köyünde ikamet eden köy muhtarı Abdullah Y. isimli şahsa Diyarbakır ilinde teslim etmem için bana verdi. Ben çuval içerisinde aldığım esrar maddesi ile Lice Merkez Karakolu önündeki yoldan Abdullah Y.’a ait olan plakasını bilmediğim Mavi renkli Volvo marka araca bindim. Abdullah Y ‘a çuval içerisinde yaklaşık 5 kg toz esrar maddesini verdim arabasına koydu. Bu aracı ben kullandım yol kontrol uygulama noktalarından geçerken Jandarma Kimliğimi göstererek geçtim, zaten bu esrar maddesinin bu şekilde nakli için Hakan K. bana vermişti. Diyarbakır şehir merkezinde ofis caddesinde ben araçtan indim. Hakan K. bu esrar maddesini Abdullah Y’ a 38 bin TL karşılığında verdi. Bu parayı Abdullah Y. bana teslim etti, ben de 11 bin TL kendim aldım, 27 bin TL’yi Hakan K’ye verdim” dedi.





Yapılan tüm uyuşturucu alışverişlerinin Karakol Komutanı Hakan K. ve Uzman Çavuş Kemal T. tarafından organize edildiğini ifade eden Uzman Çavuş Ferhat Ö. kendisinin maşa olarak kullanıldığını söyledi.





Gözaltına alınan 25 ton uyuşturucunun bulunduğu depo sorumlusu Uzman Çavuş Osman T. ise iddianameye yansıyan kollukta ifadesinde, etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini belirterek, depodan bir çok kez uyuşturucunun çıkarılıp satıldığını belirtti.





Osman T., şunları söyledi:





“En son Lice bölgesinde yapılan operasyon neticesinde ele geçirilen 5 ton esrar maddesi sayım tartım işlemleri yapılarak Adli Emanet Deposuna konuldu. Depoya konulduktan bir gün sonra Ferhat Ö. yanıma gelip yakınlık göstererek bana hitaben ‘Bak beş ton esrar maddesi depoya gelmiş, millet buradan nemalanıyor’ dedi. Bir sonraki gün ve defalarca Ferhat Ö. yanıma gelerek yukarıda beyan ettiğim şekilde ‘depodan esrar maddesi alarak ben satacağım, sen işin içine girmeyeceksin’ diyerek ısrar etti. Bu rahat tavırlarını görünce süreklide Kemal T. ile birlikte gezdikleri için ‘bu işin içinde başkaları da var mı’ diye sordum. Ben ısrar edince Kemal T. ile birlikte müşterek hareket ettiklerini söyledi. Ferhat Ö. sabah yanıma geldi, ‘Şu işi halledelim, borcumuzu harcımızı kapatalım, herkes buradan yolunu buluyor, buraya gelenler borçlu geliyor, evini arabasını alıp dönüyor bak daha önceden burada görev yapan Uzman Jandarma Tunçay T., eski karakol komutanı Ramazan Başçavuş onlar yolunu buldu gitti’ diyerek beni ikna etmeye çalıştı. Bana hitaben yapılan konuşmalardan ikna oldum Ferhat Ö. in bu talebini red etmedim. Aynı gün saat 15.00 sıralarında Ferhat Ö. ile İlçe Jandarma içerisinde karşılaştık bana ‘Hadi depoya gidelim, esrar maddesi alalım’ dedi ve yanımdan ayrıldı. Bende deponun çalışma odasından depo anahtarını alarak onunla birlikte depoya gittim. Bana hitaben ‘hemen toz esrar maddesini alayım’ dedi bende kendisine ‘tamam al’ dedim. Ferhat Ö. yanında getirdiği sırt çantasına depo içerisinde bulunan bir çuvaldan paketlenmiş halde ele geçirilip depoya konulan toz esrar paketlerinden 3 ya da 4 dört paketini alarak çantasına koydu. Benim gördüğüm kadarıyla yedi 7 ya da 10 kg kadar toz esrar maddesini alarak hızlıca depodan çıktı. Ferhat Ö. akşam beni misafirhanedeki odasına çağırdı. Bende gittim o esnada Ferhat Ö. ve Kemal T. odada beraberlerdi içeri girdim Ferhat Ö. ‘Depodan aldığımız esrar güzel değildi bu nedenle depodan daha iyi daha güzel esrar maddelerini seçelim çünkü daha rahat satarız’ dedi. Bu esnada Kemal T. cebinden çıkardığı toplam bin ABD dolarını bana verdi bana hitaben ‘Bu parayı al harca biz hiçbir şey almadık’ dedi. Bende Kemal T’ ın verdiği bin ABD dolarını alarak cebime koydum aramızda başka konuşma geçmedi bende buradan ayrılarak kendi odama gittim. Ben sağlık raporu aldığım hafta Lice ilçesinde yapılan operasyonda (3) üç ton esrar maddesi yakalanarak depoya konulmuş. Ferhat Ö. yanıma gelerek ‘geçen hafta yakalanan üç ton esrar içerisinde 100 kg tohumsuz esrar var onu alalım’ dedi ve bu konuda sürekli bana ısrar etti fakat ben kabul etmedim. Bu konuşmadan iki gün sonra yaklaşık Kasım ayının ilk günleri hatırladığım kadarıyla 04 Kasım 2019 günü Ferhat Ö. yanıma gelerek ‘toz esrar çıkaralım, adam bekliyor parası hazır’ diye ısrarlı tavırlarına devam etti. Bu konuşmanın akşamında saat 17.00 sıralarında helikopter pistinin yanındaki ana adli emanet deposunun anahtarını aldım ben ve Ferhat Ö. deponun kapısını açarak içeri girdik. Ferhat Ö. depo içerisinde aynı yakalama olayına ait üç yada dört çuval içerisindeki üç 3 yada dört 4 paket yaklaşık 8 -10 kilogram toz esrar maddelerinden seçerek depo içerisinde yanında getirdiği karton koliye yerleştirdi ve depodan çıktı, kapıyı kilitleyerek bende depodan çıktım. Ben depodan çıkışımda İlçe Jandarma Karargâh binasının önünde Kemal T’ ı gördüm bana hitaben ‘depodan aldığımız esrar maddesini kast ederek ne yaptınız o iş tamam mı’ dedi. Bende Kemal T’a ‘Tamam’ dedim. Bu esrar maddesini bir müddet Ferhat Ö. ve Kemal T.’nın birlikte kaldıkları misafirhanedeki odalarında sakladıklarını biliyorum. Bu toz esrar maddesini kimlere sattıklarını, nereye götürdüğünü bilmiyorum, bu esrar maddeleri karşılığında bana para vermediler.”





Karakolda görevli olan Uzman Çavuş Kemal T. ise İfadesinde, uyuşturucu yetiştirdikleri için tutuklanan iki kişiyi cezaevinde çıkarmak için kendilerine verileceği söylenen 300 bin TL’yi anlattı.





Ferhat Ö’nün kendilerinden yardım isteyen şahıslarla Diyarbakır şehir merkezinde görüşeceklerini kendisine ilettiğini belirten Kemal T., şunları söyledi:





“25 Kasım 2019 günü izinden döndüm ve akşam saat 17.00 sıralarında bu şahıslarla görüşmek için kendime ait araç ile Diyarbakır ili şehir merkezine gelirken yolda Ferhat Ö. ‘uyuşturucu imal ve ticareti suçundan cezaevinde olan A. B.’ un cezaevinden 300.000 bin Türk Lirası karşılığında çıkarılması, ayrıca A. B. cezaevinden çıkarılmaz ise 300 bin Türk lirasının karşılığında Lice İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında bulunan adli emanet deposundan esrar maddesi vereceğimizi’ konuşmuş, bunu da bana söyledi. Beraber şehir merkezine gelip 75’inci cadde üzerinde bulunan ve ismini bilmediğim bir tatlıcıya gittik şahıslar bizi burada bekliyordu, bir masaya oturduk. Sohbet esnasında A. B.’ un cezaevinden çıkarılması konusunda konuştuk yukarıda beyan ettiğim gibi bize bunun karşılığında (300.000) Üç yüz bin Türk Lirası vereceklerini söylediler. Ben ve Ferhat şahıslara on beş gün içerisinde A.B.’nin cezaevinden çıkarılması için Hakan Başçavuş’ un uğraştığını söyledik.”





İddianamede, karakolda görevli olan 3 uzman çavuşun verdiği ifadeden organizatör olarak işaret ettikleri Jandarma Karakol Komutanı Hakan K., Ferhat Ö, Kemal T, ve Osman T.'nin kendisine yönelik beyanları kabul etmeyerek üzerine atılı suçu işlemediğini iddia etti.

İddianamede, şüpheli Ferhat Ö., Kemal T. ve Osman T.'nin beyanlarında geçen kişinin Abdullah Y. olduğu, mavi renkli 21 KP 566 plakalı Volvo marka aracın da kendisine ait olduğu kaydedildi. İddianamede, 3 Aralık 2019 tarihli PTS Kamera İnceleme ve Değerlendirme Raporu içeriğine göre, Ferhat Ö. isimli şahsın bahse konu 21 KP 566 plakalı mavi renkli Volvo marka araçla 8 farklı tarihte görüntüsünün olduğu, bu görüntülerden7 farklı tarihteki görüntülerde Abdullah Y. ile aynı araç içerisinde olduğu, bunun hayatın olağan akışına uygun düşmeyecek ve şüphe uyandıracak görüntüler olduğu ifade edildi. İddianamede, Ferhat Ö. isimli şahsın bahse konu aracın şoför koltuğunda oturarak uyuşturucu maddenin nakli esnasında yakalanmasını engellemek amacıyla yol kontrol noktalarında Jandarma Personel Kimliğini göstererek geçtiği belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin ele geçirilen maddeleri Lice İlçe Jandarma Komutanlığı Emanet Deposundan aldıkları hatırlatılarak, emanet deposundan zimmete geçirilen toplam miktarın yapılan çalışmalar sonucu, 25 ton esrarın ıslak olmasından kaynaklı tespit edilemediği belirtildi.





Şüpheliler Hakan K., Ferhat Ö., Kemal T. ve Osman T. ile mahalle muhtarları Abdullah Y. ve Necat İ. Hakkında “Zimmet ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.





Savcı, mahalle muhtarları Nazmi K. ve Fatih İ. hakkında ise aynı suçlamaya ilişkin takipsizlik kararı verdi.





Askerler hakkında açılan davanın ilk duruşması, 15 Haziran’da 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Ferhat Ö. savunmasında daha önceki ifadesini değiştirerek, ekonomik sıkıntılardan dolayı uyuşturucu ticareti yaptığını ve kendisinden başka kimsenin bu işle uğraşmadığını, tek başına uyuşturucuyu sattığını söyledi. Sanıklardan Osman T. ise daha önce verdiği ifadesinin aksine, esrar bulundurulan deponun anahtarını sadece bir seferliğine Ferhat Ö.’ye verdiğini belirterek, uyuşturucu çıkarıldığından bilgisinin olmadığını öne sürdü. Yolçatı Mahallesi’nin eski muhtarı olan Necat İ. De herhangi bir uyuşturucu eyleminden haberinin olmadığını iddia etti.





Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ferhat Ö., Kemal T. ve Osman T. hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve yargılamanın bu aşamasında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, iddia makamının tutukluluk halinin devamını talep ettiği Karakol Komutanı Hakan K.’yi ise tahliye etti. Mahkeme, tahliye kararına AİHM’nin uzun tutukluluk hali ihlali kararını gerekçe gösterdi. Sanık Abdullah Y. hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.