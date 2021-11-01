Samanyolu Haber /Gündem / TSK'daki cadı avının kara bilançosu açıklandı /01 Kasım 2021 15:59

TSK'daki cadı avının kara bilançosu açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz'un ardından başlatılan cadı avıyla ilgili resmi rakamları paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen personel sayısı 24 bin 82'ye çıktı. Bin 380 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 15 Temmuz'un ardında başlatılan cadı avı hakkındaki son resmi rakamları da paylaştı. 

Kara yaptığı açıklamada cadı avının yeni bilgi, belge ve verilere göre devam ettiğini belirtti. "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 82 personel ihraç edilmiş, bin 380 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı. 

Yine resmi rakamlara göre 1 Ocak - 28 Ekim 2021 tarihleri arasında; 3 bin 405 personel kamu görevinden çıkarıldı. 629 emekli personelin rütbesi geri alınırken, 159 personel göreve iade edildi ve 17 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edildi. 
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