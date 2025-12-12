TSK'dan açıklama geldi: Türk ordusu Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerinin görüntüleri üzerinden operasyon hazırlığı yapılması iddiasına ilişkin de “Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir” açıklamasında bulundu.





Suriye’deki TSK Konvoyu Gündem Olmuştu: MSB’den Operasyon Hazırlığı İddialarına Yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü SDG'nin entegrasyonuna ilişkin "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.





Bakanlık kaynakları, TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerinin görüntüleri üzerinden operasyon hazırlığı yapılması iddiasına ilişkin de “Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir” ifadelerini kullandı.