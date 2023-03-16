Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan AKP'ye transfer: Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü de aday adayı /16 Mart 2023 15:27

TSK'dan AKP'ye transfer: Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü de aday adayı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) görevinden emekliye ayrılarak AK Parti'den 28'inci dönem milletvekili aday adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kısa süre kaldı. Siyasette seçimlere ilişkin hazırlıklar da son hız devam ediyor. Gündemdeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları, yerini milletvekili adaylarının kim olacağı konusuna bıraktı. Siyaset gündeminde her geçen gün bu doğrultuda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başlayan istifasına ilişkin sürecin 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona ereceğini açıkladı.

BAKAN AKAR'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GÖREVİNİ BIRAKTI
Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, görevini bıraktı.

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU
40 seneyi aşkın süredir devam ettiği mesleğine üniformasını çıkararak son veren Albasan, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

REMZİ ALBASAN KİMDİR?
15 Temmuz'un ardından ardından başladığı özel kalem müdürlüğü görevine, 7 yıldır devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK'da başlayan meslek hayatına 1993'te subay olarak devam etti. Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında generalliğe terfi ettirildi. Tuğgeneral Albasan'ın 'Ortadoğu'da Türk Askeri Misyonu' isimli bir de kitabı bulunuyor. 
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