TSK'dan atıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Orhan ile ilgili olarak açıklama yaptı.







İçişleri Bakanlığı, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan'ın "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini bildirdi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."





Orhan, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.



