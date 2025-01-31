Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan ihraçları isteniyordu: Karar açıklandı /31 Ocak 2025 17:31

TSK'dan ihraçları isteniyordu: Karar açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde 'kılıç çatan' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerin ve idari amirlerinin cezalarını açıkladı. 3 disiplin amiri ve 5 teğmen ihraç edildi.

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Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından 'kılıç çatma' yemini düzenleyen ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

MSB teğmenler ve komutanlarının cezalarını açıkladı. Açıklamada "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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