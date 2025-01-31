TSK'dan ihraçları isteniyordu: Karar açıklandı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından 'kılıç çatma' yemini düzenleyen ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.



MSB teğmenler ve komutanlarının cezalarını açıkladı. Açıklamada "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.