TSK'nın kontrolündeki bölgede dehşet!

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki Tel Abyad şehrinin güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü taşıtla düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü.





Milli Savunma Bakanlığı bugün öğleden sonra düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin yaralandığını bildirildi.





Yaralıların ambulanslarla Türkiye'ye getirildiği bildirildi.





Tel Abyad şehrinde patlayıcı yüklü taşıtın infilak etmesi ile gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Çıkan yangın kilometrelerce uzaktan böyle görüntülendi.

Saldırı sonrası cep telefonu ile çekilen görüntüler insanların yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.



