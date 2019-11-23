TSK'nın kontrolündeki bölgede patlama!

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ekmek sırasındaki sivil halka bombalı araçla saldırı düzenlendi.





Şiddetli patlama sonrası civardaki arabalarda yangın çıktı. Saldırıda yaralanan çocuklar, bölgeden uzaklaştırıldı.





Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.





Yaralılar Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelerde tedavi altına alındı.





Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.







Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.



