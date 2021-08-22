Samanyolu Haber /Gündem / TSK'ya 5 bin kişilik yeni soruşturma listesi /22 Ağustos 2021 12:18

TSK'ya 5 bin kişilik yeni soruşturma listesi

Gazeteci Müyesser Yıldız, TSK içerisinde 5 bin kişilik yeni bir soruşturma hazırlandığını belirterek, hazırlanan listede “bomba” isimler bulunduğunu yazdı. Hazırlanan listede 34 yıl önce TSK’dan ayrılanların da bulunduğunu, yani listelerin manipülasyona açık olduğunu yazan Yıldız, TSK soruşturmalarında artık ankesörle aranmanın yegane delil haline geldiğini de kaydetti.

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TSK içerisindeki cadı avında delil olarak sunulan ankesörle aranmanın artık yegane delil haline geldiğine dikkat çeken Gazeteci Müyesser Yıldız, soruşturma dosyalarına delil olarak eklenen dijital veriler ve ankesörle aranmaların her türlü manipülasyona açık olduğunun altını çizdi. Ankesör aranmaları konusundaki kriterlerin sıklıkla değiştirildiğini hatırlatan Yıldız, artık her ankesörden aranan askerin olağan şüpheli sayılır olduğunu kaydetti.

DİJİTAL DELİLLER MANİPÜLASYONA AÇIK

Gazeteci Yıldız, kendi kişisel internet sitesinde yazdığı “Her asker olağan şüpheli mi olacak?” başlıklı yazısında ankesörle aranmanın TSK’daki Gülen Hareketi’ne yönelik soruşturmalarda neredeyse yegâne “delil” haline geldiğini söyledi. Yıldız, “Yıllardır operasyonlar yapılıyor, binlerce emekli veya muvazzaf asker gözaltına alınıyor, genellikle “itirafçı” olanlar bırakılıp olmayanlar tutuklanıyor. Ve hepsi de daha soruşturma bitmeden TSK’dan ihraç ediliyor. Teknolojinin ulaştığı seviye itibariyle dijital verilerin her türlü manipülasyona açık olması gerçeği bir yana, soruşturma ve tutuklamaya konu olan ankesör aranmaları konusundaki kriterler de geçen süreçte sıklıkla değiştirildi. Haliyle de her ankesörden aranan asker adeta olağan şüpheli sayılır oldu” dedi.

5 BİN KİŞİ İLE İLGİLİ YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin kişiyle ilgili yeni bir soruşturmanın başlatıldığını belirten Yıldız, “Bu soruşturmayı ilginç kılan ise, haklarında bugüne kadar hiçbir adli işlem olmadığı halde, ankesör aramaları için oluşturan “havuz”da “en az 1 asker şahısla, en az iki farklı ardışık grupta araması bulunduğunun” tespit edilmesi sebebiyle, haklarında “silahlı terör örgütüne üye oldukları” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması” dedi.

DOSYADA BOMBA İSİMLER VAR

Dosyada yer alan uyarı veya hatırlatmaları sıralayan Yıldız, “Tüm bu teknik ifadelerin özeti mi? 5 bin “şüpheli/sanık” bulunmuş, şimdi delil aranıyor veya aranacak!.. Öyle bomba isimler var ki. Meselenin asıl önemli kısmına gelelim. İddialara göre, listede “bomba” gibi isimler varmış. “Bomba”dan kasıt, çok üst rütbeliler değil. Aksine, TSK’dan yıllar önce emekli olan ve başından beri ankesör soruşturmalarını destekleyen, hatta bu konudaki soruşturmalarda bilirkişi olarak görev alanların da bulunması” dedi.

34 YIL ÖNCE TSK’DAN AYRILAN KİŞİ DE DOSYAYA EKLENMİŞ

“Havuzdaki ham verilerin” ne denli sağlıksız olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek de paylaşan Yıldız, “Bahse konu kişi, listede “er veya erbaş” diye gösterilmiş. Gerçekte ise TSK’dan tam 34 yıl önce ayrılmış, şu an 76 yaşında olan emekli bir binbaşı. Anlaşılan, yaşı ve rütbesi ne olursa olsun, ankesörden aranmış her emekli ya da muvazzaf asker “olağan F.. şüphelisi” muamelesi görecek” dedi.
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