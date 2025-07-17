TSK'da 15 Temmuz krizi: 24 bin personel ihraç, atanacak rütbeli bulunamıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
26 BİN 205 TSK PERSONELİ ETKİLENDİ
Bakanlığın resmi verilerine göre 15 Temmuz sonrası yürütülen hukuksuz soruşturmalar ve operasyonlar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 969 personel ihraç edildi. 2 bin 236 emekli personelin rütbesi ise geri alınmıştır. Aktürk açıklamasında "Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir” ifadelerini kullandı.
KURMAY SUBAYLARIN YÜZDE 95'İ İHRAÇ, PERSONEL BULANAMIYOR
Diğer yandan MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’inin ihraç edildiğini açıklamıştı. Yine Gürdal'ın verdiği bilgiye göre Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde kurmay sınıfından gelen general kalmadığını belirtmişti.
Tümgeneral Orhan Gürdal bu skandal gerçeği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kuvvet komutanlarının yaş haddini 72’ye yükseltecek ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallerin, korgeneral ve orgeneral rütbelerine yükselebilmesine olanak tanıyan yasayı tanıtırken ifşa etti. Gürdal, 15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’inin Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu iddiasıyla ihraç edildiğini belirterek, “Hava Kuvvetleri’nde 65 generalin sadece 17’si kurmay. Bu yıl korgeneral terfisi için uygun yalnızca bir aday var. Deniz Kuvvetleri’nde de durum benzer.”dedi.
Yeterli ve tecrübeli personel olmaması sebebiyle yapılan düzenlemeyle kuvvet komutanlarının yaş haddi 72’ye yükseltiliyor ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallerin, saha ve kıta görevlerindeki başarıları doğrultusunda korgeneral ve orgeneral rütbelerine yükselebilmesine olanak tanınıyor.
Yapılan resmi açıklamalar, 15 Temmuz sonrası sözde ve hukuksuz iddialarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen zarar ve oluşan zafiyeti de ortaya koyuyor.