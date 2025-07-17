TSK'da 15 Temmuz krizi: 24 bin personel ihraç, atanacak rütbeli bulunamıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.





26 BİN 205 TSK PERSONELİ ETKİLENDİ

Bakanlığın resmi verilerine göre 15 Temmuz sonrası yürütülen hukuksuz soruşturmalar ve operasyonlar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 969 personel ihraç edildi. 2 bin 236 emekli personelin rütbesi ise geri alınmıştır. Aktürk açıklamasında "Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir” ifadelerini kullandı.





KURMAY SUBAYLARIN YÜZDE 95'İ İHRAÇ, PERSONEL BULANAMIYOR

Diğer yandan MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’inin ihraç edildiğini açıklamıştı. Yine Gürdal'ın verdiği bilgiye göre Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde kurmay sınıfından gelen general kalmadığını belirtmişti.



