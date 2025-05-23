TSK'ya nefret operasyonu: Çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı!

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen hukuksuz nefret operasyonları ara vermeden devam ediyor. Operasyonların hedefinde bu kez TSK personeli vardı.





Muvazzaf askerlere ankesör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, gözaltı kararı verilen isimler hakkındaki suçlamanın ankesörlü telefonlarla aranmak olduğu belirtildi. Açıklamada "sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi" ifadeleri kullanıldı.





TSK'da 25 bin 801 gözaltı

Yine açıklamada verilen bilgiye göre adli birimlerin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde 15 Temmuz'dan bugüne kadar Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1915 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 194 kişinin tespit edildiği, bunlardan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı kaydedildi.





Gözaltına alınanlar 8 bin 992'sinin tutuklandığına, 13 bin 968'inin adli kontrol şartıyla, 2 bin 841'inin kayıtsız serbest bırakıldığına, 2 bin 393 kişinin firari olduğuna işaret edilen açıklamada, ilerleyen süreçte çok sayıda kişinin ise yakalandığı bildirildi.





Yapılan son operasyonda ise 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı muvazzaf askeri personel olan toplam 63 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve 35 farklı ilde bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltı kararı verilen askerlerden 56'sı gözaltına alındı.