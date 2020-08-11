[TSK'ya operasyon] 40 kişiye gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.





Gözaltına alınanların rütbe ya da unvanları hakkında herhangi bir beyanda bulunulmadı.







İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri saat 01:00 sıralarında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.





Gözaltına alınan 34 kişinin İstanbul Vatan Caddesi'nde TEM Şube Müdürlüğü nezarethanesinde tutulduğu bildirilirken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.