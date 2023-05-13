Samanyolu Haber /Politika / TSK'ya seçim günü için talimat vermiş!.. /13 Mayıs 2023 10:00

TSK'ya seçim günü için talimat vermiş!..

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, düzenlediği basın toplantısıyla oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında valiliklerin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderdiğini belirtti.

TSK'ya seçim günü için talimat vermiş!..

Bakan yazıda "valilerce gerekli görülmesi halinde TSK'ya ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifade edilebileceğinin" yer aldığını kaydetti.

Bakan'a göre yazıda, "Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerine ait zırhlı ve hava araçlarımızın göreve hazır vaziyette bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerimizce gerek görülmesi halinde TSK'ya ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifa edilebileceği bildirilmiş olup, kolluk birimlerine ve TKS'ya ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunması hususuna gereğini arz ve rica ederim" ifadeleri yer alıyor.

"Arkadaşlar, savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz?" diye soran Bakan, "Nedir bu? TSK'nın zırhlı araçlarına, TSK'nın personeline bir seçim sathı mahallinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar? Devletin polisi yok mu? Sandık için görevlendirilmiş polislerimiz var" şeklinde konuştu.

Bakan, "İçişleri Bakanı yanıt versin, bu yazıyı niye yazdınız? Buradan valilere sesleniyorum. Suça ortak olmayın. TSK'ya, şanlı şerefli ordumuza sesleniyorum, bu normal rutin bir seçimdir. Türkiye'de seçimler her beş yılda bir olur. Bu seçim de öyle bir seçimdir. Herkes oyunu kullanacak" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka sakin olunması ve seçim sonrası sokağa çıkılmaması çağrısı yaptığını da hatırlatan Bakan, valilere, emniyet müdürlerine jandarmaya, TSK personeline kanun dışı emirlere riayet etmeme çağrısı yaptı.

Murat Bakan, "Onların İçişleri Bakanı'na ya da herhangi birisine bağlılıklarının olmadığını, asıl bağlılıklarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına olduğunu hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.
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