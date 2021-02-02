Tsunami tehlikesi var!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İzmir'de meydana gelen peş peşe depremlere dair, "Ege Denizi aynı zamanda bir deprem denizi. Çok sayıda ada olması, Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni bu depremler. Bu deprem yeni bir deprem. Sisam Adası yakınlarındaki deprem ve tsunami ile ilgisi yok." dedi.







Ersoy, "Midilli adası var, İzmir’in kuzey batısında, onun kuzeyinde midilli fayı var. Bu fayın meydana getirdiği depremler bunlar. İki tane 5,1 var. Bunların ikisi de ayrı depremler. Deprem fırtınası içinde bir başkası da meydana gelebilirdi. Midilli fayı 7 büyüklüğünde deprem meydana getirebilirdi. Sönümlenme devam ediyor. Her an deprem meydana gelebilir. Onun için izlemedeyiz." ifadelerini kullandı.





"İZMİR İÇİN 100 DEPREM BEKLİYORUZ"





Ersoy, şöyle devam etti: "Midilli fayının kapasitesi 5.1 değil. Daha büyük depremler olabilir. Tarihsel dönemler içinde buralarda ciddi depremler var. Midilli depremleri önemli ve süreç devam ediyor. İzmir için 1 değil 100 deprem bekliyoruz. Her tarafında fay var. Her yerde deprem oluşturabilecek fay var."





"Biz İstanbul’da bekliyoruz. Ancak burada çeşitli sürprizler olabilir." diyen Ersoy, "Türkiye karası içinde biz henüz depremler yaşamadık. Sisam adasında deprem yaşadık. Kendi depremlerimiz de olacak. Bunlara hazır olmalıyız." dedi.





"TÜRKİYE KIYILARI TSUNAMİ AÇISINDAN TEHLİKELİ"





Etütlerin yapılması gerektiğini belirten Ersoy, bunun İstanbul için de geçerli olduğunu belirterek "Ne zaman deprem olacak?" şeklindeki sorulardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.





"Sadece yapı değil, zemin de. 'Bina öldürür' diyorlar. Zemin de öldürür. Dere yatakları içindeki yapılar çok etkilenir. İzmir Körfezi kapalı bir yer. Tsunami olursa maazallah. Tsunami uzmanıyım ben aynı zamanda." diye konuştu.





"AĞUSTOS AYINDA OLSAYDI VEFAT SAYISI ARTARDI"





Ersoy, CNN Türk'te katıldığı programda şunları kaydetti: "Bayraklı’daki de kesinlikle tsunami. Çok ciddi bir tsunami. Kapalı yerlerde nasıl yükseldiğine şahit olduk. Bizim seyretmememiz gerekiyor. Deniz çekildiğinde seyretmemeliyiz. Ağustos ayında olsaydı o vefat sayısı 1 değil çok daha fazla olurdu. Tsunami farkındalığını da artırmamız gerekiyor."





"Ne yapmalıyız?" sorusuna mukabil Ersoy, "Karanın içine koşmalı ve yükseğe çıkmalısınız. Ardından 1 değil 7 dalga gelecek. İlki değil ama 2'nci, 3'üncü dalga çok kuvvetli. Dükkânların tamamen suyla kaplandığına şahit olduk. Geldiğinde kaçma şansınız olmayabilir. Türkiye kıyıları tsunami açısından da deprem açısından da tehlikeli. Tsunamiden kurtulma ihtimaliniz var." cevabını verdi.





Ersoy şunları dile getirdi: "Yapılar depremde en güvenli yerlerdir. Girersiniz evinize. Hissetmek farklı, etkilenmek farklı bir şeydir. Etkilenmek hasar görmeye eş değerdir. Dikkat ettiyseniz hiç beklemediğimiz yerlerde deprem meydana geldi. Kayseri-Gemerek’teki deprem de öyle. Bize Türkiye’nin yüzde 100’ü deprem bölgesi mesajı veriyor. Herkesin hazırlıklı olması gerekiyor."