PTT’de 3 milyon dolarlık fotokopi skandalı

PTT ile iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ arasında, 6 Haziran 2018’de Belge Tasnif, Tarama, Niteleme, Satın Alma Sözleşmesi imzalandı. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre anlaşmayla ‘fotokopi çekme’ işlemi bu iştirake verildi. PTT Bilgi Teknolojileri AŞ de hiçbir işlem yapmadan bu işi 5 yıllığına başka bir taşeron firmaya verdi. Anlaşmanın yapılmasının ardından yaklaşık iki yıl sonra tepkiler üzerine ‘karşılıklı anlaşma’ ile sözleşme iptal edildi. İki yılda yaklaşık 150 milyon TL ödeme alan şirketin, sözleşmede bulunan “karşılıklı mutabakat olsa bile tazminat ödenir” maddesini kullanarak PTT’den yaklaşık 22 milyon TL’ye denk düşen 3 milyon doları talep ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, taşeron firma, tazminat bedelinin ödenmemesi durumunda dava açacağını PTT’ye de bildirdi.





TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi hazırladı. Çok basit bir işlem olan ve kurum personeline yaptırılabilecek fotokopi işlemi için taşeron firma ile imzalanan sözleşmeye göre bu tazminatın ödenmesinin şart olduğunu bildiren Yavuzyılmaz, “Yükleniciye ödenecek 3 milyon doların akıbeti konusunda açıklama yapılması şarttır” dedi.





TAZMİNAT NEDEN DOLAR CİNSİNDEN?

Karşılıklı anlaşmaya rağmen 3 milyon dolarlık tazminat ödeneceğine ilişkin maddenin sözleşmeye eklenme nedenini de soran Yavuzyılmaz, önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:





Sözleşme metnini PTT yetkilileri hazırladığı halde, sözleşmenin tazminat ödenmesi hükmü neden sadece PTT aleyhine olacak şekilde tek taraflı olarak düzenlenmiştir?

Sözleşme birim fiyatları TL olduğu halde tazminat tutarı hangi gerekçeyle Amerikan Doları olarak belirlenmiştir?

Şirketin 3 milyon dolar tutarında tazminat talebi olup bu tazminat ödenmediği taktirde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri kanalıyla tazminatın tahsili yoluna gideceği bilgisi PTT’ye aktarıldığı ifade ediliyor. 10 bin asgari ücret toplamına karşılık gelen bu tazminatın ödenmemesi için bakanlık tarafından bir çalışma yapılması planlanmaktadır?