TTB: 4 sağlık çalışanı daha coronavirüs'e yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği, dört sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.







Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, Kastamonu eski İl Tarım Müdürü ve Tosya eski Belediye Başkanı Veteriner Hekim Sait Gülabacı, Trabzon’da görev yapan Eczacı Mehmet Raşit Uzar, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven ve Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin eski başhekimlerinden olan dişhekimi Serkan Munis için başsağlığı mesajı yayımladı.















