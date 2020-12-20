Samanyolu Haber /Sağlık / TTB: 4 sağlık çalışanı daha coronavirüs'e yenik düştü /20 Aralık 2020 14:12

TTB: 4 sağlık çalışanı daha coronavirüs'e yenik düştü

Covid-19 salgınında can ve vaka sayıları her geçen gün artarken, salgına karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

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Türk Tabipleri Birliği, dört sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, Kastamonu eski İl Tarım Müdürü ve Tosya eski Belediye Başkanı Veteriner Hekim Sait Gülabacı, Trabzon’da görev yapan Eczacı Mehmet Raşit Uzar, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven ve Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin eski başhekimlerinden olan dişhekimi Serkan Munis için başsağlığı mesajı yayımladı.




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