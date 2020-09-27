TTB: 702 doktor yurtdışına gitmek için izin istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, TTB kongresinde konuştu. TTB Merkez Konseyi olarak 2 yıllık çalışmalarını değerlendiren Yılmaz, genç doktorlarla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.







TTB’nin yurt dışında çalışmak isteyen hekimlere iyi hal belgesi düzenlediğini hatırlatarak, yurt dışına çıkmak için TTB’ye başvuran genç doktorların sayısındaki artışa dikkat çeken Yılmaz, şu bilgileri verdi;





“Genç hekimlere iyi hal belgesi veriyor. Şu tabloya bakın ki 2019 yılında 1042 arkadaşımız TTB’den yurt dışında asistanlık yapmak çalışmak için belge istemiş. Yaklaşık dört tıp fakültesi mezununu birden hiç kaygılanmadan kuşkuya kapılmadan sıradan bir olaymış gibi yurt dışına gönderiyoruz ve onlar bizden belge istiyor. Eylül ayı itibariyle 702 idi dün rakamlara baktım. Yani yaklaşık 700 arkadaşımız yurt dışına çalışmak için bu yıl belge istemiş. Hem de Covid-19 salgın sürecinde, TTB’den iyi hal belgesi almaya çalışmışlar.”



