TTB Başkanı Fincancı için hapis cezası ve tahliye kararı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı Çağlayan Adliyesi’ndeki davada bugün 3. kez hakim karşısına çıktı.







Mahkeme, Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.







"BU SİYASİ BİR DAVA"



TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Fincancı’nın, sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle ‘basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün saat 10.00'da başladı.





Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupalı Doktorlar için Daimi Komite, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi.





TSK'ya yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya son sözü soruldu.





Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi.





Fincancı, "Türkiye hukukun üstünlüğü bakımından 139 ülke arasında 127'nciyken, toplumun yüzde 60'ı yargıya güvenmiyorken, yolsuzluk bakımından Avrupa birincisiyken; her türlü hukuksuzluğa karşı çıktığı için hedeftedir TTB. Düşman ceza hukuku ne kadar işletilmeye çalışılırsa çalışılsın, düşmanlaştırmaya çalıştıkları kitleler TTB’ye güveniyor. TTB, pandemi sırasında en güvenilen kurumdu ve bugün de bu güveni koruyor" dedi.





AVUKAT TÜRKDOĞAN: SUÇLAMA ANAYASAYA AYKIRI

Fincancı'nın avukatlarından Öztürk Türkdoğan da, Fincancı’ya yöneltilen “örgüt propagandası” suçlamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.





Türkdoğan, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini anımsatarak Fincancı hakkındaki suçlamaların, tutukluluk kararının ve üst dereceden ceza talebinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirtti.





Duruşmaya ara verdikten sonra kararını açıklayan mahkeme, Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.







