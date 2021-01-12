Samanyolu Haber /Sağlık / TTB: Birkaç yılımızı alacak /12 Ocak 2021 13:38

TTB: Birkaç yılımızı alacak

Tüm dünyada 91 milyon sınırına dayanan koronavirüs vakaları ve 1 milyon 900 bini aşkın can kaybı artarak devam ederken Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) toplum bağışıklığı adına önemli bir açıklama geldi.

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TTB Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak “Aşının hastalık bulaşına etkisi yavaş gelişecek, hedef kapsayıcılık oranlarına erişmek birkaç yıl alabilecektir” dedi.

Koronavirüs salgınında geçen 10 aylık süreci kapsayan bir değerlendirme yapan Muzaffer Eskiocak, Covid-19’da toplum bağışıklığı için yüzde 100 etkili bir aşıda en az yüzde 60-72 oranında, yüzde 80 etkili bir aşıda ise en az yüzde 75-90 oranında bir bağışıklamanın şart olduğunu söyledi.

Pandemi yönetimine, sağlık çalışanlarına, medyaya ve topluma yönelik önerilerde bulunan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, şunları sıraladı:

"Pandemi yönetimine: Bağışıklama Danışma Kurulu’nun sürece katılması, yerel danışma kurullarının oluşturulması, aşı sağlamada güven inşası, aşılamada hedef grup temsilcilerinin bilgilendirilmesi, planlamanın epidemiyolojik arka planının açıklaması, planlamada paydaşlardan katkı alınması, tedarikte aksama olmayacağına dair güven inşası, acil kullanım onayı sürecinde şeffaflık-topluma açık bilgi sağlanması, acil kullanım onayı sürecinde uzmanlık derneklerinin katılımının sağlanması, Bağışıklama Danışma Kurulu’nun önceliklendirme sürecinde yer alması, önceliklendirmenin yöntemi ve kanıtlarının kamuoyu ile paylaşılması.

Sağlık çalışanlarına: Enfeksiyondan korunma önlemlerinin eksiksiz uygulanması, yeni aşılar hakkında bilgilendirme ve savunuculuk yapılması, aşı sonrası istenmeyen etki sürveyansının yürütülmesi, bağışıklama hizmetinin düzenli kaydının tutulması.

Halka: Aşılanılması, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sürdürülmesi, aşı ve halk sağlığı önlemlerine sahip çıkılması, dayanışmanın güçlendirilmesi.

Medyaya: Güvenilir kaynakların kullanılması ve belirtilmesi, net bir dil kullanılması ve terimlerin açıklanması, sayıların raporlanması, yan etkilerin ortaya çıkarılması, uygun görseller kullanılması, aşının faydalarının hatırlatılması."

TTB Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Alpay Azap da pandemi sürecinde uzun dönem güvenlik verilerini bekleme olanağının bulunmadığını, bilimsel olarak yapılması gerekenin mevcut veriler ışığında ciddi bir yan etki olmadığı görüldüğü takdirde aşıların yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Azap “Yapılması mümkün en kötü aşı, en iyi koronavirüs hastalığından daha iyidir. O yüzden kesinlikle bu aşıları olmak gerekir” ifadelerini kullandı.
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