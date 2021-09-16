Samanyolu Haber /Sağlık / TTB çocuklar için uyardı /16 Eylül 2021 21:15

TTB çocuklar için uyardı

Türk Tabipleri Birliği (TTB); geçen yıl ilkokula başlayan çocukların Covid-19 salgını nedeniyle kızamık ve polio (çocuk felci) aşılarını olmadığını belirterek, risklere karşı uyarıda bulundu.

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TTB Aşı Çalışma Grubu; yaptığı yazılı açıklama ile kızamık ve polio riskine dikkat çekti. İlkokula başlayan çocukların salgın nedeniyle aşılarını olamadığının belirtildiği açıklamada, “Türkiye’de kızamık 2. doz ile aşılama oranları, toplum bağışıklığı için önerilen düzeyin altındadır” ifadeleri kullanıldı.

TTB, açıklamasında; kızamık ve polio hastalıkları için şu önerileri sıraladı:

KIZAMIK

“- Okul çocuklarında kızamık aşılaması durumu gözden geçirilmeli, eksik aşılılar aşılanmalıdır.

- Uzun zamandır çatışmalı bir bölge olan ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlandığı Afganistan’dan gelen düzensiz göçmen topluluklarında 6 aydan 14 yaşa dek tüm çocuklar- önceki aşılanma durumuna bakılmaksızın- kızamık aşısıyla aşılanmalıdır.”

POLİO

“-Akut Flask Paralizi taraması güçlendirilmeli ve aktif olarak izlenmelidir.

-Göçmen topluluklarda 5 yaşından küçükler OPV ile aşılanmalıdır.”
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