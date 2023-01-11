Samanyolu Haber /Gündem / TTB davasında reddi hakim talebi /11 Ocak 2023 09:31

TTB davasında reddi hakim talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine bugün başlandı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı davanamenin özetinin okunması sonrası söz alan TTB Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti.

Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesini talep etti. Hakim, bu talebi de reddetti. Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini belirtti. Avukat Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi.

Reddi hakim talebi üzerine mahkeme, talebin incelenmesi için mütalaa evrakının bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti ve davayı 8 Şubat'a erteledi.
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