TTB’den Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’na çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan TTB ikinci başkanı Ali İhsan Öktem,Türkiye'deki aktif hasta sayısındaki artışın, bulaşı riskinin daha da artacağını gösterdiğini söyledi, tsunami uyarısını yineledi. TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna yönelik istifa çağrısında bulundu.







Öktem, “Salgın yönetilemiyor. Önlenebilir ölümleri engellemeyenler istifa etsin” çağrısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çekerek, “Emekçiler, işçiler, işsizler, dar gelirliler, esnaf, küçük zanaatkar ve çiftçiler hastalanmaya ve ölmeye devam ediyor. Sağlık emekçileri tükeniyor, hayatını kaybediyor” dedi.





Yapılan açıklamada “Salgın kontrol altına alınamıyor. Yeni vaka, ağır hasta, aktif hasta ve can kaybı artıyor. Özellikle son günlerde; vaka artış oranı, test artış oranının iki katından fazla” denilerek şu ifadelere yer verildi:





“Kısa sürede bu kadar vaka artışı Avrupa’da olduğu gibi ülkemizin de bir tsunami ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu tırmanış eğilimi devam ederken daha ciddi önlemlere ihtiyacımız var. Ülkemizde İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar bildiriliyor ancak bölge ve şehirlere göre hangisinde sıklık ne kadar bilgi verilmiyor. Şu anki verilere göre toplumun yüzde kaçı endişe verici varyantlar ile enfekte bilgimiz yok.





Aşılanma oranı ve hızı çok düşük seyrediyor. Şimdiye kadar 14 milyon aşı yapıldı: Bunun 8 milyon dozu ilk aşı, ikinci aşı dozu ise 6 milyona ulaşmadı. Henüz iki doz aşı yapılmış insanlarımızın oranı yüzde 7 düzeyindedir.”