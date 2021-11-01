Samanyolu Haber /Sağlık / TTB’den grip aşısı uyarısı /01 Kasım 2021 19:41

TTB’den grip aşısı uyarısı

Türk Tabipler Birliği (TTB) risk grubundakilerin grip aşısına erişiminde sıkıntılar yaşandığını açıkladı. TTB'nin açıklamasında, aşılamanın belirli bir plan program içinde ve ciddiyetle yürütülmesi gerektiği belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapor ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre bu yıl oldukça etkili bir grip salgını beklenmesine karşın, öncelikli aşılanmaları gereken risk grubundaki 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve kronik hastalığı olanların aşıya erişimde sorun yaşandığı belirtildi.

TTB’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yöneticilerin aşıya erişimin önündeki engelleri kaldırması istendi.

“AŞILAMA CİDDİYETLE YÜRÜTÜLMELİ”  

TTB paylaşımında şöyle denildi:

* Yönetmeme halinin, öngörüsüzlüğün ve önlemsizliğin son örneğini grip aşılarına erişim sorununda yaşıyoruz.

* Risk grubunda olanlar öncelikli olmak üzere, aşıya erişimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı; aşılama belirli bir plan-program dahilinde ve ciddiyetle yürütülmelidir.

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