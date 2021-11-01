TTB’den grip aşısı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapor ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre bu yıl oldukça etkili bir grip salgını beklenmesine karşın, öncelikli aşılanmaları gereken risk grubundaki 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve kronik hastalığı olanların aşıya erişimde sorun yaşandığı belirtildi.







TTB’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yöneticilerin aşıya erişimin önündeki engelleri kaldırması istendi.





“AŞILAMA CİDDİYETLE YÜRÜTÜLMELİ”





TTB paylaşımında şöyle denildi:





* Yönetmeme halinin, öngörüsüzlüğün ve önlemsizliğin son örneğini grip aşılarına erişim sorununda yaşıyoruz.





* Risk grubunda olanlar öncelikli olmak üzere, aşıya erişimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı; aşılama belirli bir plan-program dahilinde ve ciddiyetle yürütülmelidir.



