TTB’den Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Genel olarak hekimlerin, özel olarak ise asistan hekimlerin çalışma koşullarının hukuka uygun şekilde düzenlenmediğinin belirtildiği yazıda, mevzuatın bir sınırlama getirmemesinin keyfiliğe varan uygulamalara yol açtığına dikkat çekildi.







Uzun çalışma sürelerinin hem hekim hem de sağlık hizmeti alanlar için olumsuz etkiler yaratacağının vurgulandığı yazıda, “Tıpta uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartlarına yönelik sorunlara dair düzenlemelere etkili düzenlemelere yer verilmemesi, ne yazık ki bir meslektaşımızın kaybı ile sonuçlanmıştır” denildi.





“HIZLA DÜZENLEME YAPILMALI”





TTB yazısında devamla şu ifadeler kullanıldı:





* Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma koşullarına yönelik bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız.