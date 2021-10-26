Samanyolu Haber /Sağlık / TTB’den Sağlık Bakanlığı’na çağrı /26 Ekim 2021 19:55

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine, asistan hekimlerin çalışma koşulları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha yazı yazdı. TTB, hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

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Genel olarak hekimlerin, özel olarak ise asistan hekimlerin çalışma koşullarının hukuka uygun şekilde düzenlenmediğinin belirtildiği yazıda, mevzuatın bir sınırlama getirmemesinin keyfiliğe varan uygulamalara yol açtığına dikkat çekildi.

Uzun çalışma sürelerinin hem hekim hem de sağlık hizmeti alanlar için olumsuz etkiler yaratacağının vurgulandığı yazıda, “Tıpta uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartlarına yönelik sorunlara dair düzenlemelere etkili düzenlemelere yer verilmemesi, ne yazık ki bir meslektaşımızın kaybı ile sonuçlanmıştır” denildi.

“HIZLA DÜZENLEME YAPILMALI”

TTB yazısında devamla şu ifadeler kullanıldı:

* Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma koşullarına yönelik bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız.
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