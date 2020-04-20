TTB hükümete tepki





Corona virüsü sürecinde zorunlu giderleri azaltmak için sağlık çalışanlarını ücretsiz izne zorlandığına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,“özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde ‘kâr etmediği' gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi fırsatçı ve haksız bir tutumdur” açıklamasını yaptı.





“FIRSATÇI VE HAKSIZ BİR TUTUMDUR”





Karşılaşılabilecek çok ağır tablolara karşı sağlık sistemini bir bütün olarak ayakta tutabilmek için pek çok önlem alınmaya çalışıldığını belirten TTB Merkez Konseyi, böyle bir dönemde çalışanların sağlık hizmetlerinin dışına çıkarılması kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.





TTB Merkez Konseyi açıklamasında, “Salt özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde ‘kâr etmediği' gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi de fırsatçı ve haksız bir tutumdur. Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa'ya ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır” ifadelerini kullandı.





“KAMU SAĞLIK KURULUŞLARINA ATANSINLAR”





Konunun hassasiyetinin Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletildiğine belirtilen açıklamada şu görüşler paylaşıldı:





* Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık çalışanlarının talebi olmaksızın ücretsiz izne ayırma işlemlerini derhal geri almalı. Sağlık Bakanlığı da kamu sağlığının korunması için aldığı kararlara sahip çıkarak sağlık çalışanlarının ücretsiz izne çıkartılması uygulamalarını önleyecek tedbirleri bir an önce uygulamaya koymalıdır.





* Bu derhal sağlanamadığında, isteği olmaksızın ücretsiz izne ayrılan hekimlerin, talepleri halinde, kamu sağlık kuruluşlarına atanmalarına hızla olanak sağlanmalıdır.