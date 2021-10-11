TTB, İstanbul’dan Ankara’ya ‘Beyaz Yürüyüş’ başlatıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “Bu sağlık sistemi iflas etmiştir, artık söz bizdedir” sloganıyla eylem takvimini duyurdu.Korona virüsü salgını sürecinde hekimlerin yaşadığı sorunların katlandığını, hükümet tarafından sağlık sisteminin iyileştirilmesi adına adım atılmadığını belirten TTB, randevu taleplerine olumlu yanıt vermeyen Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi.





Haftalık çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ödeme sağlanmasının da aralarında bulunduğu taleplerini sıralayan tabipler, 23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” başlatacaklarını duyurdu.





RANDEVU TALEP EDİLEN KOCA’DAN 1 EKİM’DEN BU YANA YANIT YOK





Korona virüsü salgını döneminin, Türkiye’deki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini ortaya çıkardığını belirten TTB, “Bugün gelinen aşamada hekimler ‘Artık bu şartlarda çalışamıyoruz”’ diyerek istifa ederken, emekli olurken ya da genç hekimlerimiz yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya görüşme talebimizi ilettik. 1 Ekim 2021’de tüm kamuoyunun önünde bulunduğumuz randevu talebine bugün itibari ile Sağlık Bakanı’ndan yanıt alamadık” dedi.





Hekimlerin, “Mesleğimizi yapamıyoruz”, “Nefes alamıyoruz”, “Geçinemiyoruz” dediğini, hekimler arasında ciddi bir yurt dışı göçü yaşandığını belirten TTB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Bu şartlarda Sağlık Bakanı’nın randevu keyfiyetini beklemeye 10 günden fazla süre vermemiz mümkün değildir. Daha önce tarihimizde de örnekleri olduğu gibi kazanımlarımızı örgütlü mücadele ile alacağız. Bugün iktidarın istifaları da göçleri de durdurmaya yönelik hiçbir adımı yokken biz, hekimlere “Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var, birlikte önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz, karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim” diyoruz. Gün dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. Emeğimiz üzerinden kendini var eden sermayeye, idarecilere dur demenin “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin günüdür.”





TTB’NİN TALEPLERİ





Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulmasını, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesini talep eden TTB, “Sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılmalıdır” dedi ve taleplerini şu şekilde sıraladı:





- Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.





- İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.





-Haftalık çalışma sürelerimiz yeniden düzenlenmelidir.





-Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ödeme sağlanmalıdır. Hekimlere 7200 ek gösterge verilmelidir.





-COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır! Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir.





23 KASIM’DA İSTANBUL’DAN ANKARA’YA BEYAZ YÜRÜYÜŞ





Açıklamada, “Toplumun sağlığı sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir Herkesi sağlık hakkı için birlikte mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilen TTB’nin eylem takvimi ise şu şekilde sıralandı:





- Bu hafta boyunca “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz”, “5 Dakikada Sağlık Olmaz” diyoruz.





-Gelecek hafta itibari ile tüm yurtta, hastanelerde, ASM’lerde, üniversitelerde her sağlık kurumunda hekimler ile buluşacağız.





-20 Ekim’den itibaren her çarşamba bizleri yalnızca balkonlardan alkışlatanlara karşılık işyerlerinde maaşlarımızı ve çalışma şartlarımızı alkışlayacağız.





-15 Ekim’den başlayarak her ayın 15’inde tüm yurtta “Geçinemiyoruz” diyenler maaşlarını alkışlayacak, sessizliği yaracak.





-Her hafta bir tema ile yapacağımız eylemlerimizde; Kasım’ın ilk haftası ekonomik haklarımıza (özellikle 7200 ek gösterge ve her yıla 120 gün yıpranma payı talebimize), Kasım’ın ikincisi haftası çalışma koşullarımıza, Kasım’ın üçüncü haftası Aynur Dağdemir’in ölüm yıldönümünde sağlıkta şiddete, Kasım’ın dördüncü haftası çöken sağlık sistemine karşı taleplerimizi haykıracağız.





- Yapacağımız buluşmalarda 175 bin hekimin ilettiklerini, hekimleri temsilen 23 Kasım günü heyetimizle başlatacağımız “Beyaz Yürüyüş” ile Ankara’ya taşıyacağız. Duyulmayanı duyurmak, görülmeyeni göstermek için Ankara’ya yürüyeceğiz.





-23 Kasım’da İstanbul’dan yapılacak uğurlamanın ardından Ankara’ya doğru başlatacağımız tamamlanacak üç günlük “Beyaz Yürüyüş”ümüzün sonunda 27 Kasım’da Ankara’da yedi bölgeden hekimler ile buluşacağız. Bu buluşmaya kadar taleplerimize yanıt alamamamız halinde o gün gerçekleştireceğimiz sağlık forumunda alacağımız kararlar ile g(ö)reve kadar gidebilecek süreci konuşacağız.