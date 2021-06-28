Samanyolu Haber /Sağlık / TTB: Sağlıkçılar Delta'ya karşı Çin aşısından başka aşıyla yeniden aşılansın /28 Haziran 2021 12:01

TTB: Sağlıkçılar Delta'ya karşı Çin aşısından başka aşıyla yeniden aşılansın

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının Delta varyantına karşı 'etkinliği kanıtlanmış aşılarla' yeniden aşılanması gerektiğini duyurdu.

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Türkiye'ye Çin'den getirilen Sinovac yapımı CoronaVac aşısının ilk dozları 14 Ocak perşembe günü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı. Daha sonra Türkiye'ye BioNTech aşıları gelmeye başladı.

TTB'nin açıklamasında "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır." denildi.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulaması kapsamında ülke genelinde yapılan aşı sayısı 43 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığının "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, 28 milyon 524 bin 23 kişiye aşının birinci dozu uygulanırken, 14 milyon 537 bin 682 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu aştı.

Delta varyantı nedir, belirtileri neler?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor
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