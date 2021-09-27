TTB: Üniversitelerde aşılama yapılmalı

En yüksek sosyal hareketliliğe sahip olan üniversitelilerin aşılanmasının teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden TTB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:







“Aşılamanın tamamlanması için daha fazla çaba gösterilmeli. Aşısız yetişkinlerin toplum sağlığını riske atmasını sınırlayan uygulamalar artırılmalı ve üniversite gençliğinin aşılanması teşvik edilmeli.”





Toplumda tüm yetişkinlerin ve 12 yaş üzerindeki çocukların aşılanmasının okulların en uzun süre, en güvenli şekilde açık tutulabilmesi için gerekli olduğunu da belirtilen TTB, üniversitelerdeki akademisyenden asistana güvenlik görevlisinden idari personele kadar tüm yetişkinlerin aşılarını tamamlaması gerektiğine vurgu yaptı:





“Aşısızların haftada iki kez PCR testinin uygulanması hem zor hem de laboratuvar yükünü artırarak tanıda gecikmelere, pozitif vakaların toplum içinde dolaşımının artmasına yol açacaktır.





Bu nedenle, üniversitelerin her kademesinde öğrenci-öğretim üyesi ve diğer tüm çalışanların, aileleri ile birlikte kalan öğrencilerin aile bireylerinin aşılanması asıl çözümdür. YÖK, rektörlükler, dekanlıklar, aşılama ve PCR testi uygulamasında aynı tutumu almalı ve hayata geçmesi için ortak çaba göstermelidir.”