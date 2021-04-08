TTB: Yoğun Bakım doluluk oranı %93'e ulaştı

Salgında günlük vaka sayısı 50 bini aşarken, hastanelerdeki yoğunluk da giderek artıyor. Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın aktardığı habere göre uzmanlar, yoğun bakım doluluk oranında kritik eşiğe gelindiğini belirterek, vaka sayılarının bu hızla artmaya devam etmesi durumunda yoğun bakımların tamamen dolacağını ifade ediyor.







Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ülke genelinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servislerinin yüzde 92-93 seviyesinde dolduğunu söyledi.





Bulut, "Sağlık Bakanlığı, ‘Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66’ diyor. Ancak solunum cihazı olmayan, ikinci ve üçüncü sınıf yoğun bakım yataklarının da dahil olduğu toplam yoğun bakım yatak sayısından bu oranı çıkarıyorlar. Oysa Kovid-19 hastaları için sadece birinci sınıf yoğun bakım yatakları kullanılabiliyor ve bu yatakların doluluk oranı ise yüzde 92- 93 seviyesinde” dedi.





'İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun bakım yatağı sorunu var'





Kovid-19 hastaları için kullanılan yoğun bakım yataklarında da doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:





“Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şu an sadece bir tane boş yoğun bakım yatağı kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yoğun bakım yatağı sorunu yaşanıyor. Eğer önlem alınmazsa çok değil, Nisan ayı sonunda günlük vaka sayısı 60 bini bulacak.”





'Önümüzdeki 10 gün çok kritik'





Vaka sayısının anormal derece arttığını ve zor günlerin kapıda olduğunu belirten Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel de şunları söyledi:





“Özellikle önümüzdeki 10 gün çok sıkıntılı olabilir. Vatandaş durumun farkında değil. Vaka sayısı çok hızlı artıyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Durumun ciddiyetinin farkına varılması lazım. Sadece yoğun bakımlar değil, servislerde de doluluk oranı çok fazla. Önceki aylara göre yoğun bakımlarda ölüm oranı daha fazla. Ayrıca yoğun bakımlarda yaş ortalamamız 77-78 yaş iken şimdi 60 yaşın altına düştü. Bu durum İngiltere mutasyonu ile 60 yaş üstünün aşılanmasından kaynaklanıyor."