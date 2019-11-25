Samanyolu Haber /Gündem / TTB'den açıklama /25 Kasım 2019 20:48

TTB'den açıklama

Türk Tabipler Birliğinin yaptığı açıklamaya göre bu yıl içinde 906 doktor, yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB’den sicil istedi.

SHABER3.COM

15 Temmuz’dan sonra başlatılan Tenkil sürecinde birçok meslek sahibi Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı. Türk Tabipler Birliğinin (TTB) yeni açıkladığı rakama göre sadece 2019’da 906 doktor Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman “Meslektaşlarımız artık Türkiye’yi hekimlik yapılamaz nitelikte buluyor, kaçıyorlar” dedi.

gazeteduvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB’den sicil isteyen hekim sayında artış var. TTB yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB’den sicil isteyen hekimlerin 2012- 2019 yılları arasındaki sayılarını açıkladı. Veriler son 8 yılda sayının sistematik şekilde arttığını gösteriyor.

2012 yılında 59 hekim sicil için başvuru yaparken, bu sayı 2013 yılında 90, 2014 yılında 118, 2015 yılında 150, 2016 yılında 245, 2017 yılında 482, 2018 yılında 802, 2019 yılına gelindiğinde ise 906’ya çıktı. 2019’da doktorlar en çok ocak ve ekim aylarında yurt dışında çalışmak için sicil başvurusunda bulundu.

SEBEBİ ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALAR

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’deki anti demokratik uygulamaların sonucunda gelecek beklentisi azalan ve umudu tükenen hekimlerin ülkeden kaçtığını belirterek “Meslektaşlarımız artık Türkiye’yi ‘hekimlik yapılamaz’ nitelikte buluyor. Ülkedeki anti demokratik uygulamalar sonucu; gelecek beklentisi her gün giderek azalan ve umudu tükenen hekimler ne yazık ki ülkeden kaçıyorlar. Hekim arkadaşlarımız ülkeyi terk ederek daha iyi, demokratik ve sosyal bir ortamda çalışmak istemektedir” dedi.
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