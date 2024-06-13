Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da 34 dereceleri aşan sıcaklık, dışarı çıkmak zorunda kalanları zor durumda bıraktı. Beşiktaş Belediyesi, sıcak havalara karşı serinlemek amacıyla alternatif önlemler kapsamında serinleme noktaları kurulması kararı aldı. Vatandaşların yoğun kullandığı Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı’nda kurulan stantlarda ücretsiz su ve limonata dağıtımı yapılıyor.





Hava sıcaklığı yurdun büyük bölümünde olduğu gibi son iki gündür İstanbul'da da yurttaşları bunalttı. Fırsatı olanlar Sarayburnu sahili ve Boğazda denize girerek serinlemeye çalışırken; kent merkezinde sokağa çıkmak zorunda olanlar zorlandı. Beşiktaş Belediyesi ilçe genelinde 4 meydana 'serinleme noktaları' kurarak ücretsiz limonata ve su dağıttı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de 8 maddelik uyarı listesi yayınladı, günlük su tüketiminin 2,5-3 litre düzeyinde tutulması gerektiğine dikkat çekti.Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Yüksek sıcaklıklar vücudumuzun ısı kontrol sistemini derinden etkiliyor. Bu durumu kontrol altında tutmak amacıyla daha fazla sıvıya ihtiyaç duyacağız... Can dostlarımız için daha önceden parklarımıza konulan sular ilgili müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve değişim sağlanacak. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, güneş ışığının dik geldiği ve sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız. Sizlerin sağlığı ve yaşam kalitesi bizler için çok değerlidir" dedi."Sıcak havalarda herkesin risk altında olduğu unutulmamalıdır. Yaşlılar, bebekler ve çocuklar, hamileler, engelli bireyler ve açık havada çalışanlar ise sıcak havadan daha fazla ve hızlı etkilenebilir" şeklinde paylaşım yapan Türk Tabipler Birliği de 8 maddelik bir uyarıya yer verdi. "Aşırı sıcaklar, sıcak çarpması, ısı senkopu, ısı krampları gibi sıcakla doğrudan ilişkili bir dizi hastalığa neden olabilir. Coğrafi konumu nedeniyle aşırı sıcaklar açısından riskli olan ülkemizde halkımızın bu duruma hazırlıklı olması ve toplumsal önlemlerin alınması çok önemlidir" denilen açıklamadaki uyarılar şöyle:"Sıcak havalardan korunmak için; günlük su tüketimi 2,5-3 litre düzeyinde tutulmalı, alkol ve kafeinli içecek tüketimi sınırlandırılmalı, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, vücut mümkün olduğunca serin tutulmalı, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı, kapalı alanlar günün en serin saatlerinde havalandırılmalı, pamuklu gibi serin tutan hafif giysiler tercih edilmeli, iklimlendirme sistemleri talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı."